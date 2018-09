FCGB : Briand n'ira pas à Guingamp... pour éviter la fronde

Dans : Bordeaux, Ligue 1, EAG.

Ce dimanche après-midi, à 17h, Jimmy Briand n'effectuera finalement pas ses retrouvailles avec Guingamp. Tout simplement parce qu'il ne figure pas dans le groupe appelé à jouer cette sixième journée de Ligue 1. Un « choix » d'Eric Bédouet et de Ricardo qui serait une bonne chose pour l'attaquant de 33 ans, qui était attendu en Bretagne... pour de mauvaises raisons.

Libéré par l'En Avant l'été dernier pour services rendus, et contre une somme de 300 000 euros, l'ancien Lyonnais devait signer à l'Impact Montréal, mais à cause d'un désaccord logistique, il est finalement venu à Bordeaux, alors que son ancien président Bertrand Desplat lui avait demandé de ne pas poursuivre sa carrière en France. Autant dire que Briand va s'éviter un accueil houleux de la part du Roudourou, où il est passé du statut de capitaine à celui d'ennemi public numéro un, à cause de cette trahison, mais aussi parce qu'il a des « soucis personnels et extra-sportifs avec plusieurs de ses coéquipiers guingampais ». Les Girondins ont donc bien fait de laisser Briand à Bordeaux...