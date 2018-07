FCGB : Bordeaux vise un très gros coup à 7ME en défense

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Si les dirigeants bordelais ont récemment refusé une offre de Mayence pour Maxime Poundjé, il semblerait que le club au scapulaire souhaite tout de même recruter un joueur au poste de latéral gauche. Et visiblement, Stéphane Martin et Gustavo Poyet voient les choses en grand puisque selon les informations obtenues par L’Equipe, Bordeaux est intéressé par Jérôme Roussillon, l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à ce poste la saison dernière.

A un an de la fin de son contrat, le Français semble accessible financièrement. Mais le n°24 de Montpellier a des prétendants, en France et en Europe. A ce titre, un club a déjà proposé 7ME pour le joueur selon le quotidien national. Ces dernières semaines, deux clubs français ont été associés à Jérôme Roussillon au mercato : l’Olympique de Marseille et Monaco. A l’étranger, plusieurs écuries allemandes et espagnoles s’étaient également renseignées. Une chose est sûre, Bordeaux réaliserait un très gros coup sur le marché des transferts s’il venait à conclure ce deal.