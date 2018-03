FCGB : Bordeaux reconnaît sa grosse boulette au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Revenus dans la course aux places européennes, les Girondins de Bordeaux restent quand même traumatisés par leur récente crise.

Celle qui avait débuté fin septembre et dont les Marine et Blanc sont sortis quatre mois plus tard. Autant dire que le club aquitain a longtemps tremblé en voyant la zone de relégation se rapprocher. Aujourd’hui encore, le président Stéphane Martin admet que la perspective d'une descente en Ligue 2 l'a réellement inquiété. La faute, selon lui, à un mercato estival raté car trop axé sur la jeunesse avec Otavio (23 ans), Lukas Lerager (24 ans) ou Alexandre Mendy (23 ans).

« A posteriori, je pense que l'on a fait trop de mouvements, avec trop de jeunes joueurs. Recruter des jeunes joueurs et faire des paris, c'est une politique de club nécessaire mais là, il y en avait trop, a confié le dirigeant à l’AFP. On avait la volonté de recruter des joueurs plutôt posés, calmes, mais quand cela a commencé à mal se passer, avoir quelques joueurs avec plus d'expérience, du tempérament, aurait pu aider à mieux résister dans la tempête. » Le patron du FCGB a donc retenu la leçon pour l’été prochain.