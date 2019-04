FCGB : Bordeaux perd sa recrue jusqu’à la fin de la saison

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Auteur de son premier but à Nîmes (défaite 2-1) samedi, Josh Maja n’a pas eu le temps de savourer. Quelques minutes plus tard, l’attaquant des Girondins de Bordeaux s’est gravement blessé. Résultat, l’Anglais recruté cet hiver souffre d’une distension des ligaments croisés du genou gauche, révèle le site de 20 Minutes, qui précise que le ménisque est également touché. L’ancien joueur de Sunderland doit donc s’arrêter pendant six à sept semaines, ce qui implique qu’il ne disputera pas les cinq dernières journées de Ligue 1.