FCGB : Bordeaux-Métropole a validé, les Américains peuvent débarquer

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Plus rien n’empêche la vente des Girondins de Bordeaux. La Métropole, dernier obstacle, a donné son accord ce vendredi.

Malgré le report du vote, cette fin positive était attendue. Le patron de General American Capital Partners, Joseph DaGrosa, avait en effet convaincu les élus lors de son audition jeudi. Bordeaux-Métropole, rassuré par la capacité du fonds d’investissement à payer le loyer du Matmut Atlantique (3,8 M€ par an), a donc largement voté en faveur de la vente. La preuve avec les 82 votes pour, contre les 13 avis négatifs et les 9 absentions.

Un résultat qui permettra à la chaîne M6 d’acter la vente à GACP, pour le plus grand bonheur d’Alain Juppé. « Nous prenons un risque, comme nous l’avions fait avec M6, mais c’est un risque calculé », a réagi le maire de Bordeaux, dans des propos relayés par Sud Ouest. En revanche, d’autres Bordelais risquent d’exprimer leur mécontentement. On parle bien sûr des supporters girondins qui ont clairement affiché leurs doutes ces derniers mois. Et qui n'hésiteront pas à mettre la pression sur le futur repreneur américain.