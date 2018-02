FCGB : Bordeaux fait appel de la sanction de Malcom

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Il fallait s’y attendre. Après la suspension pour deux matchs dont un avec sursis infligée à Malcom, coupable d’une simulation contre Lyon (3-1, 23e journée), Bordeaux a décidé de faire appel. Rien de surprenant suite à la première réaction de Stéphane Martin, qui ne comprend pas pourquoi son ailier est sanctionné, contrairement au Lyonnais Mariano Diaz malgré son plongeon à Toulouse (1-2, 19e journée). Et le président des Girondins en a remis une couche sur le site de Sud-Ouest.

« On est très surpris et on veut comprendre, a répété le dirigeant. Le rapport de l’arbitre est mot pour mot le même. On a eu une ligne de défense qui est mot pour mot celle des Lyonnais. On veut juste comprendre pourquoi dans un cas il y a simulation et pas dans l’autre. » Mariano Diaz, lui, avait légèrement été touché par le gardien Alban Lafont. Ce qui explique sûrement la différence entre les deux cas.