FCGB : Bordeaux dénonce une injustice avant de défier l'ASSE

Dans : Bordeaux, ASSE, Ligue 1.

Mercredi soir au Matmut Atlantique, Bordeaux accueillera l'AS Saint-Etienne dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.

Après avoir accroché le Paris Saint-Germain, l’équipe d’Eric Bedouet sera forcément très attendue. Néanmoins, l’entraîneur aquitain s’est plaint de l’énorme différence de fraîcheur qu’il risque d’y avoir entre les deux formations. Et pour cause, l’ASSE a joué vendredi soir contre Nantes tandis que Bordeaux a clôturé la 15e journée contre le PSG seulement dimanche. Une grosse différence qui a bien du mal à passer du côté de l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui lance ainsi un message à la LFP.

« Saint-Etienne, ils ont joué vendredi... On a un championnat, on se plaint, mais on n'est pas privilégié de quoi que ce soit. On n'a pas les mêmes temps de récupération. Je trouve ça curieux quand même, c'est vraiment curieux. On fera le maximum comme on l'a fait, on n'a pas à se plaindre... Malgré tout, je le dis quand même, parce que je le pense très fort. Ce n'est quand même pas pareil... On joue en Coupe d'Europe, ce n'est pas facile, on n'a pas une équipe qui nous permet de faire beaucoup de changements... » a regretté un Eric Bedouet très remonté, lui qui est plutôt calme en conférence de presse d’habitude. Reste désormais à savoir si cette différence de fraîcheur physique se fera ressentir lors du match Bordeaux-ASSE, ce mercredi.