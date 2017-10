FCGB : Benarbia conteste la place de De Préville à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Débarqué en provenance de Lille cet été, Nicolas De Préville avait tout de la bonne pioche pour les Girondins. Mais l’avant-centre peine à convaincre…

Titulaire indiscutable dans l’esprit de Jocelyn Gourvennec, l’ancien buteur du LOSC n’a toujours pas trouvé le chemin des filets à Bordeaux. Moins performant qu’Alexandre Mendy sur les derniers matchs, celui qui a fait le bonheur du Stade de Reims a-t-il le profil pour s’imposer dans l’axe du 4-3-3 de Jocelyn Gourvennec, qui le prive de soutien offensif à proximité ? Sur les ondes de RMC, Ali Benarbia s’est posé la question…

« Insister avec De Préville, qui vient d’arriver et trop vite le faire jouer et le mettre titulaire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour l’attaque des Girondins. En plus Mendy a fait une bonne entrée et garde bien le ballon. Il y a aussi Gaëtan Laborde qui a complètement disparu. Sur ce cas-là, je n’arrive toujours pas à comprendre. De Préville, je l’ai toujours trouvé bon quand il commençait sur un côté et qu’il terminait dans l’axe. Pour moi c’est évident, ce n’est pas un avant-centre » a confié l’ancien meneur de jeu du club au scapulaire. Des déclarations qui donnent raison à Gérard Lopez. En effet, la semaine dernière, le propriétaire du LOSC estimait que Nicolas De Préville n’avait pas la faculté de jouer seul en pointe dans le dispositif de Marcelo Bielsa, d’où sa vente à Bordeaux en fin de mercato.