FCGB : Ben Arfa ravive la flamme, Bordeaux l'adore !

Dans : Bordeaux.

En jambes contre Marseille il y a une semaine, Hatem Ben Arfa avait toutefois plongé physiquement en seconde période.

De nouveau titulaire face à Nîmes dimanche après-midi, l’international français a montré plus de consistance tout au long du match. La preuve, c’est dans le dernier quart d’heure que l’ancien attaquant de l’OGC Nice a débloqué le match en obtenant un penalty, en solo entre quatre adversaires. Généreux dans les efforts défensifs et déjà très en jambes offensivement, Hatem Ben Arfa met déjà tout le monde d’accord à Bordeaux comme le prouvent les nombreux messages des supporters aquitains sur les réseaux sociaux après le succès des Girondins face à Nîmes (2-0) grâce à des buts signés Briand et Oudin.

Nouvelle prestation collective honteuse des Girondins.

Ben Arfa a débloqué le match en comprenant que ça servait absolument à rien de passer le ballon à ses coéquipiers. — Chez les Girondins (@CLGirondins) October 25, 2020

Mesdames et Messieurs, pour ceux qui en doutaient, voici Hatem Ben Arfa 🔥



2 à 0 pour les @girondins !



Merci et vivement la suite 😍#FCGBNO — DIABATE 3️⃣3️⃣ (@diabate33) October 25, 2020

Ben Arfa qui se promène en Ligue 1 après X mauvaises saisons c’est aussi bluffant et génial qu’inquiétant. — Bilal A.T (😷) (@BilalAch_t) October 25, 2020

Ben Arfa a retrouvé ses jambes et l’attitude qui va avec...

Ben Arfa + Gasset = 🤩#BordeauxNimes — P•B (@PBouby) October 25, 2020

🔵⚪️Le résultat a donné raison à Gasset : il y a eu un avant/après De Preville/Otavio

👉Il faut espérer que Bordeaux-Nîmes marquera une VRAIE rupture ds ses choix

👉Vu le contexte éco, @girondins a besoin de valoriser ses jeunes: Adli, Zerkane, Bakwa, Traoré

👉Sinon Ben Arfa 😍😍 pic.twitter.com/q5ql1emnXB — Emery Taisne (@EmeryTaisne) October 25, 2020