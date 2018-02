FCGB : Baysse reviendra quand Bordeaux saura jouer au ballon

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Recruté cet hiver, Paul Baysse est arrivé avec l’étiquette du sauveur. Rapidement, le défenseur central a été perçu comme le patron de la charnière.

Cela s’est ressenti lors du match remporté à Troyes (0-1), où l’ancien Niçois a réalisé une bonne prestation sans oublier de guider ses coéquipiers. Mais la donne a changé suite à son expulsion contre Caen (défaite 0-2) pour un mauvais geste sur l’attaquant Ivan Santini. Suspendu, Baysse a vu la paire Pablo-Jules Koundé lui voler la vedette aux yeux d’un Gustavo Poyet presque désolé pour sa recrue.

« Pablo est différent des autres défenseurs de l'effectif. Il joue bas, n'est pas rapide mais il est très solide au duel. Sa complémentarité avec Jules Koundé est excellente. C'est dur pour Paul Baysse, et j'ai parlé avec lui, a expliqué l’entraîneur des Girondins en conférence de presse. Mais c'est le football. Si on retrouve un autre style de jeu, avec plus de possession du ballon, de contrôle, il pourra avoir son mot à dire. » Autrement dit, Baysse restera sur le banc tant que Bordeaux ne sera pas capable de construire ses actions.