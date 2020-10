FCGB : Basic d’accord avec Naples, Bordeaux peut pleurer

Dans : Bordeaux.

Homme fort des Girondins, Toma Basic a décidé de franchir un cap et se dirige vers la Série A.

Le milieu de terrain croate a marqué les esprits avec ses performances ces derniers mois, et Naples a envie de tenter sa chance avec un joueur encore jeune, et qui possède une marge de progression encore réelle. Le club italien s’est mis d’accord avec Basic ces derniers jours, histoire de sécuriser un transfert si jamais il devait en être de même avec Bordeaux.

Une première offre a eu lieu, et elle a été repoussée par le club aquitain, qui attend beaucoup mieux pour céder un joueur majeur, selon L’Equipe. Le quotidien sportif ne précise pas le montant. La deuxième proposition devrait donc être rehaussée, alors que la Lazio Rome, l’Atalanta et Cagliari sont aussi à l’affût. Cela sent donc le départ pour Toma Basic, acheté 3,5 ME en août 2018, et donc la valeur est estimée aux alentours de 10 ME.