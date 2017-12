FCGB : Avec une défense aussi nulle, Gourvennec oublie ses objectifs

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Relancé après sa victoire contre l’AS Saint-Etienne (3-0) cette semaine, Bordeaux est retombé dans ses travers à Dijon (3-2) vendredi.

Cette fois, ce n’est pas l’animation offensive qui inquiète Jocelyn Gourvennec. Agacé par le manque d’impact et par la naïveté de son arrière-garde, l’entraîneur des Girondins s’est complètement lâché sur ses défenseurs après la rencontre ! A tel point que le technicien ne semble plus croire aux objectifs fixés en début de saison.

« On a pris des buts qui ne sont pas acceptables à ce niveau-là, a regretté l’ancien coach de Guingamp. On ne peut pas prétendre à jouer le haut de tableau quand on laisse l’adversaire à trois ou quatre mètres, et vous éliminer sur une demi-feinte. C’est insupportable, ce n’est pas possible. C’est un manque de rigueur total. On a corrigé à la mi-temps pour qu’on soit plus près d’eux, qu’ils aient moins de marge de manœuvre, et on a très mal redémarré là-dessus. Les deux buts que l’on prend en seconde période, encore une fois, ce n’est pas possible. »

Les jeunes prennent cher !

« Manifestement, on s’aperçoit qu’il y a des jeunes joueurs qui ne sont pas capables d’aligner deux matchs de suite à un très bon niveau, a-t-il constaté. On a été à un très bon niveau mardi, ce soir (vendredi) il y en a qui sont trop loin de leur niveau. On ne peut pas défendre comme on a défendu, ce n’est pas possible, on ne peut pas prétendre à quoi que ce soit. Il peut y avoir un manque de maturité, mais il faut grandir plus vite que ça. » Les prochaines séances vidéo risquent d’être longues au Haillan...