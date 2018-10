FCGB : Après Thierry Henry, GACP dégoûte un nouveau candidat

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Décidément, la transition entre M6 et General American Capital Partners (GACP) est difficile à Bordeaux.

Alors que la vente des Girondins était prévue mardi, l’officialisation a finalement été reportée de deux semaines. Et pour cause, le fonds d’investissement ne dispose pas encore de l’argent. Pas de quoi remettre en cause l’acquisition. Mais les supporters peuvent encore s'inquiéter, sachant que ce contretemps s’ajoute à une longue liste.

On peut notamment citer l’échec des discussions avec l’entraîneur Thierry Henry, peu convaincu par les garanties des Américains. Et il n’est pas le seul… A la recherche de son futur président, GACP a vu l'un de ses candidats Vincent Tong Cuong se retirer de la course, nous apprend L’Equipe. Le membre de la direction de CAA Eleven, une société de marketing qui travaille pour l’UEFA, avait demandé des éclaircissements sur le projet.

Le favori se retire

L’ancien directeur général de Guingamp et de l’AS Saint-Etienne souhaitait en savoir plus sur le mode de gouvernance du club et sur le choix déjà acté du directeur sportif, qui devrait être l’Espagnol Eduardo Macia. Mais ces informations ne lui sont pas parvenues dans les délais réclamés. Résultat, Vincent Tong Cuong, pas rassuré par le report de la vente, a préféré passer à autre chose. GACP perd donc son favori pour la succession de Stéphane Martin.