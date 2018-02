FCGB : 10 ans d'attente pour être remplaçant, il l'a un peu mauvaise

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

De retour dans son club formateur depuis le dernier mercato hivernal, Paul Baysse ne vit pas le conte de fées espéré.

Le 10 janvier dernier, soit seulement sept mois après sa signature à Málaga en Liga, Paul Baysse a effectué son come-back chez les Girondins, qui lui ont fait signer un contrat de trois ans et demi après avoir déboursé 1,5 ME. Un recrutement voulu par Jocelyn Gourvennec, l'ancien coach de Bordeaux destitué de ses fonctions le 18 janvier, qui ravit le défenseur central, de retour aux sources, vu qu'il a fait toute sa formation au FCGB avant de s'envoler vers Sedan en 2007. Mais le joueur de 29 ans a vite déchanté puisque depuis son carton rouge reçu contre Caen (0-2), et l'arrivée de Gustavo Poyet, il est remplaçant... Une situation qui ne plombe pas trop son bonheur, pour l'instant.

« Bordeaux, c'est mon club de coeur, c'est ma ville, forcément c'est beaucoup de choses pour moi de revenir ici, mais j'ai attendu ce moment pendant presque dix ans. Cela faisait un petit moment aussi que j'attendais cette opportunité de pouvoir rentrer chez moi. J'étais en Espagne, je m'étais engagé pendant une longue durée aussi avec cette étape au niveau professionnel, mais aussi dans la vie privée avec une famille, un déplacement à l'étranger, une nouvelle culture, nouvelle langue... J'avais dit que si je reviendrai en France, c'était pour Bordeaux parce que c'est mon club de coeur. C'était la raison pour laquelle quand il y a eu ces premiers contacts, j'ai répondu favorablement. La concurrence ? Ça fait partie du foot. Ce qui prime, c'est le collectif. On est performant en ce moment. Après, oui, quel est le joueur sur le banc qui est content de ne pas jouer ? Moi je suis un compétiteur, j'ai eu des moments difficiles. Ce que je veux, c'est jouer, être sur le terrain et prendre du plaisir et forcément ce n'est pas évident, mais la meilleure réponse que je peux apporter c'est sur le terrain, c'est au quotidien, à l'entraînement et montrer que j'ai ma place et que je peux apporter à l'équipe, à mon club », a balancé, sur le plateau du Canal Football Club, Baysse, qui va désormais redoubler d'efforts pour retrouver une place de titulaire tout en repoussant Pablo et Jules Koundé sur le banc.