EL : Bordeaux termine le travail pour rejoindre l'OM et Rennes

Matmut Atlantique.

Bordeaux - La Gantoise : 2-0.

Buts : Kamano (10e), Briand (64e sp) pour Bordeaux.

Une semaine après son timide 0-0 de l'aller, Bordeaux a parfaitement fait son travail lors du barrage retour de l'Europa League.

En effet, face à La Gantoise, les Girondins l'emportaient tranquillement, grâce à un but de Kamano après une passe de Lerager (1-0 à la 10e), et à une réalisation de Briand sur penalty (2-0 à la 64e), qui ouvrait son compteur au FCGB suite à une faute belge sur Kalu.

Avec ce succès (2-0 au cumulé), le club au scapulaire se qualifie donc pour la phase de groupes de la C3. Une très bonne nouvelle pour une formation dans le doute, après le départ de Poyet et le cuisant échec avec Henry. Bordeaux rejoint l'OM et Rennes en EL, et connaîtra donc ses trois adversaires en poules lors du tirage au sort de vendredi midi.