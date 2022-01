Grégory Coupet renforce Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux ont finalisé un accord avec Dijon, et Grégory Coupet vient donc prendre le poste d'entraîneur des gardiens de but du club au scapulaire où il va s'occuper de Benoît Costil.

« L’ancien international français (34 sélections), évoluant au poste de gardien de but entre 1990 et 2011, intègre le staff bordelais en tant qu’entraîneur des gardiens de l’équipe professionnelle masculine. Grégory Coupet remplace Vitor Pereira qui occupera de nouvelles fonctions au sein du Club. Formé à Saint-Étienne, Grégory Coupet a défendu les cages de l’Olympique Lyonnais, de l’Atlético Madrid ou encore du Paris Saint-Germain. Grégory Coupet dispose d’un beau palmarès en club et en sélection : 7 titres de Champion de France, 1 Coupe de France, 1 Coupe de la Ligue, 7 Trophées des Champions et 2 Coupes des Confédérations. Il a également été élu meilleur gardien du championnat de France aux trophées UNFP durant quatre années consécutives, de 2003 à 2006.Après une reconversion en tant que consultant chez CFoot ou encore beIN Sports, Grégory Coupet enfile de nouveaux les gants. Et ce, comme entraîneur des gardiens de l’équipe réserve lyonnaise en 2016. Quatre ans plus tard, il rejoint le staff professionnel de Dijon. Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d’accueillir Grégory Coupet en tant qu’entraîneur des gardiens », indiquent les Girondins dans un communiqué.