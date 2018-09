EL : Bordeaux chute tristement au Slavia Prague

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Eden Aréna.

Slavia Prague - Bordeaux : 1-0.

But : Zmrhal (35e) pour le Slavia Prague.

Nouvelle défaite française en Europa League, puisqu'après le revers de l'OM en début de soirée, ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont chuté au Slavia Prague (0-1).

En difficulté en Ligue 1, le FCGB comptait sur l'Europa League pour retrouver de l'élan. Mais suite à un début de match compliqué, Bordeaux concédait logiquement l'ouverture du score. Zmrhal trouvait effectivement le chemin des filets d'un coup de canon du gauche en pleine lucarne (1-0 à la 35e). Après la pause, le club au scapulaire ne réagissait pas et continuait même de plier, mais Costil se montrait décisif face à Soucek (73e) puis Zmrhal (81e). Des sauvetages finalement insuffisants puisque les Girondins ne revenaient jamais au score, malgré la seule frappe cadrée de Cornelius (87e).

À cause de cette défaite (0-1), Bordeaux est la lanterne rouge du Groupe C, à trois points du leader tchèque, et une unité derrière le Zenit Saint-Pétersbourg et Copenhague (1-1), prochain adversaire du FCGB dans quinze jours.