Triple accusation contre Gérard Lopez, l’UNFP clashe Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Désireux de réduire sa masse salariale à Bordeaux, le président Gérard Lopez a mis à l’écart Zerkane, Baysse et Koscielny.

Les Girondins de Bordeaux souhaitent impérativement réduire leur masse salariale et pour y parvenir, le président Gérard Lopez est prêt à tout. Ces derniers jours, le club au scapulaire a annoncé que Zerkane et Baysse avaient été mis à l’écart tandis que Koscielny, qui s’entraîne toujours avec le groupe professionnel pour l’instant, allait également être poussé vers la sortie. Une attitude assez contestable de la part des Girondins de Bordeaux, qui ont reçu en cette fin de semaine un coup de pression du syndicat des joueurs, l’UNFP. Dans un communiqué virulent, le syndicat des joueurs qualifie « d’imbuvable » l’attitude des Girondins de Bordeaux et plus particulièrement de Gérard Lopez.

L'UNFP dézingue l'attitude des Girondins

🔴 Laurent Koscielny a été mis à l’écart par Bordeaux !



(@lequipe) pic.twitter.com/acOw5nS74E — Actu Foot (@ActuFoot_) January 11, 2022

« Juillet 2017… Juillet 2019… et janvier 2022 ! Lille… Bordeaux… et Bordeaux. Gérard Lopez et Gérard Lopez. En juillet 2017, sous la présidence de Gérard Lopez, le LOSC mettait huit joueurs à l’écart. En juillet 2019, les Girondins de Bordeaux en avait placés six… En janvier 2022 sous la présidence du même Gérard Lopez, les Girondins viennent de déclarer qu’un de leur joueur sera parti avant la fin du mois, que trois autres sont en « disgrâce », et enfin, que deux autres footballeurs, eux-aussi sous contrat, sont mis à l’écart » déplore l’UNFP dans son communiqué officiel avant de poursuivre. « Qu’au pays du vin-roi, on décide ainsi – et une fois encore… et une fois de trop ! – de mettre la pression sur des joueurs, de les « foot-tre » au ballon afin qu’ils renoncent de façon prématurée à leur engagement contractuel, est indigne d’un grand club comme les Girondins de Bordeaux (…) Finalement, quels que soient le maître de chai ou l’année, 2019… 2022, ce Bordeaux-là est, pour l’UNFP, imbuvable » a pesté le syndicat des joueurs, se dressant ainsi devant les Girondins afin de défendre Zerkane, Baysse et Koscielny. Un communiqué sanglant qui provoquera sans doute une réponse de la part du club aquitain…