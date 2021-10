« Jimmy Briand a des baloches énormes », Adli se régale !

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Menés 0-2 par le Stade de Reims, les Girondins de Bordeaux se sont imposés 3-2 avec un doublé de Jimmy Briand dont un penalty à l'ultime seconde. De quoi mettre en verve Yacine Adli.

Dans un match à l’enjeu sportif colossal, puisque Bordeaux et Reims sont à la limite de la zone rouge du classement de Ligue 1, les supporters bordelais ont longtemps pensé qu’ils allaient vivre un énième cauchemar au Matmut Atlantique. Alors que les Champenois menaient au score 2 à 0, sur les réseaux sociaux certains cherchaient déjà un successeur à Vladimir Petkovic, l’actuel entraîneur du club au scapulaire. Mais grâce à des buts signés Yacine Adli, et Jimmy Briand, les Girondins de Bordeaux renversaient totalement la tendance dans le dernier quart d’heure et empochaient trois points dans une ambiance de feu, Briand marquant le but de la victoire bordelaise à l’ultime minute du temps additionnel. Un succès qui permet à Bordeaux de passer devant son adversaire du jour et de se donner un peu d’oxygène dans la bataille pour le maintien en Ligue 1.

Adli est heureux pour Bordeaux et pour Briand

Interrogé en direct après ce renversement de situation, Yacine Adli n’a pas manqué de saluer de manière imagée le doublé de Jimmy Briand, dont il n’a pas oublié le calvaire la saison passée du côté des Girondins. « Je veux juste dire un grand grand grand bravo à Jimmy Briand. Il a vécu des moments difficiles, il a été mis de côté pendant une saison durant laquelle il n’a pas beaucoup joué. Ce soir, il a répondu comme un homme, un grand, avec une paire de baloches énormes. Alors je dis : Bravo Jimmy et j’espère qu’il y en aura encore des moments comme ça pour lui », a lancé l’ancien joueur du PSG, prêté pour cette saison par l’AC Milan aux Girondins de Bordeaux.