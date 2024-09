CdF ‍: Recevoir Bordeaux, ce petit club vit un enfer

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux traversent depuis quelque temps une importante crise institutionnelle et sportive. Désormais en National 2, le club au scapulaire va devoir rebondir.

Les Girondins de Bordeaux espèrent bien remonter la pente dans les prochaines semaines. D'abord pour revenir dans le monde professionnel mais aussi pour montrer que l'institution n'est pas morte. Mais le chemin s'annonce encore très long. Car les tensions sont immenses au sein du club mais aussi des supporters. Exemple, le week-end prochain, les Bordelais sont attendus en Charente-Maritime pour défier l'équipe de Seudre Océan pour le compte du 4e tour de la Coupe de France. Une rencontre qui fait beaucoup parler car pour le moment, aucun horaire, lieu et jour précis n'a été trouvé.

Bordeaux, ça coûte cher à accueillir

Selon les informations du journaliste Julien Bée, ces gros problèmes d’organisation résultent de coûts importants liés à la sécurité à cause de la guerre ouverte entre les Ultramarines et la North Gate Bordeaux. Via son compte Facebook, il indique notamment : « À l’instant T, nous ne savons ni le lieu, ni le jour, ni l’heure du match de Coupe de France ce week-end ! Pour l’instant les instances ne souhaitent pas la venue des supporters Girondins et ne proposent que du huis-clos au club de Seudre qui devrait, en plus, payer de la sécurité ! Donc sans supporters, donc sans billetterie et au final ça leur coûte de l’argent ! On marche sur la tête ! La solution sera sûrement de jouer à Bordeaux, au Matmut, mais les frais de fonctionnement sont bien trop élevés pour un petit club comme ça ! Ce conflit entre supporters commence à pénaliser bien au delà de notre club. J’espère qu’on trouvera une solution pour que cette équipe qui vit un rêve de jouer le FCGB puisse faire une belle fête ». Il ne reste que quelques jours pour trouver une solution mais décidément, ce début de saison aux Girondins n'est pas de tout repos.