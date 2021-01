Bordeaux : Seri arrive, une fin de mercato agitée ?

Dans : Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux pourraient bien animer la fin du marché des transferts en France.

Le club aquitain connait une période en nette amélioration sur le plan sportif et se retrouve aux abords des places européennes. Cela donne visiblement des idées aux dirigeants bordelais, qui accélèrent sur le dossier de Jean-Michael Seri. Ce dernier, qui avait failli rejoindre le Barça à ses plus belles heures à Nice, se morfond désormais à Fulham, où il a encore un an de contrat. La grave blessure d’Otavio a forcément provoqué les choses, et le prêt avec option d’achat de l’Ivoirien se dessine pour les prochains jours, confirme L’Equipe. Malgré le forcing du FC Nantes, Seri a donné son accord pour rejoindre les Girondins, et cela devrait donc se conclure prochainement. Une telle arrivée mettrait ainsi la terme à la piste d’un autre ancien niçois, Wylan Cyprien, qui a disparu de la circulation du côté de Parme.

Mais c’est aussi au niveau des départs que les choses peuvent encore bouger. Après la vente de Pablo, Bordeaux rêve de se défaire de Nicolas De Préville, qui a refusé de prolonger et qui sera difficile à faire bouger. Vukasin Jovanovic a plusieurs touches, mais n’a toujours pas trouvé de point de chute, et le timing risque d’être serré pour conclure avec les clubs intéressés que sont Braga, le Dynamo Moscou ou l’Etoile Rouge de Belgrade, et même Lorient récemment. A noter que Josh Maja a aussi des pistes en Angleterre, même si encore une fois, le réveil tardif des clubs risque d’empêcher la conclusion du deal, à moins d’un accord très rapide.