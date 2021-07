Bordeaux : Relégation attendue, Gérard Lopez très confiant

Dans : Bordeaux.

C’est ce vendredi que Gérard Lopez est passé devant la DNCG pour évoquer son projet de reprise des Girondins.

Avec l’aval de la mairie et des propriétaires actuels, l’homme d’affaire luxembourgeois doit désormais aller jusqu’au bout du chemin sans encombre. Donc ce vendredi, c’est d’abord l’ancienne direction qui a été auditionnée au siège de la FFF, pour faire le bilan de la saison en cours, et notamment le désengagement de King Street. Cela entrainera très prochainement la décision de la DNCG de rétrograder le club aquitain à titre conservatoire, en raison des fonds propres déficitaires, et de l’incapacité, ou de l’absence de volonté, de King Street de régler les 27 ME dus.

Mais dans la foulée, Gérard Lopez a donc présenté son projet de reprise, qui devrait déboucher sur la levée de cette rétrogradation le 12 juillet prochain. L’ancien propriétaire du LOSC va ainsi mettre 7,5 ME sur la table en fonds propre, et apporter un prêt de 20 ME pour conforter ce rachat. Il lui reste désormais à apporter les garanties bancaires et les détails financiers de ces opérations lors de la deuxième audience. 10 jours sont donc nécessaires pour boucler cette opération qui entrainera le maintien de Bordeaux en Ligue 1, puis normalement la finalisation de la vente dans la foulée. Gérard Lopez n’a en tout cas pas caché sa confiance après ce rendez-vous à la FFF, expliquant à Sud-Ouest que « tout s’était bien passé » et qu’il « n’y avait pas eu de surprise ».