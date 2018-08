FCGB : Bordeaux reçoit une candidature de Belgique

Dans : Bordeaux, Foot Europeen, Mercato.

À la recherche d'un nouvel entraîneur après la mise à pied de Gustavo Poyet, les Girondins de Bordeaux ont reçu une candidature de Belgique.

Jeudi dernier, suite à la qualification du FCGB pour les barrages de l'Europa League face à Marioupol, Gustavo Poyet a complètement dépassé les bornes en critiquant ouvertement sa direction en conférence de presse. Un acte qui va causer sa perte à Bordeaux, vu qu'il va être démis de ses fonctions la semaine prochaine après sa mise à pied. Par conséquent, les Girondins s'activent pour lui trouver un remplaçant. Si Thierry Henry fait figure de grand favori, le club au scapulaire dispose également d'autres pistes. Et l'une d'elles mène en Belgique.

En effet, selon La Dernière Heure, Enzo Scifo a envoyé son CV à la direction marine et blanche. Sélectionneur des espoirs belges jusqu'en 2016, le technicien de 52 ans, passé par Bordeaux durant sa carrière de joueur entre 1988 et 1989, estime que ce projet tricolore serait le meilleur pour la suite de sa carrière. Reste à savoir si sa demande sera retenue par l'équipe de Stéphane Martin, alors que des noms plus clinquants circulent ces dernières heures, comme celui de Claudio Ranieri.