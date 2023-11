Bordeaux relégable, réunion d'urgence avec Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux se retrouvent en position de relégable après leur défaite à Bastia. Afin d'éviter une catastrophe industrielle, Gérard Lopez veut vite réagir.

Après le départ de David Guion, les supporters de Bordeaux s’attendaient à ce que son successeur, Albert Riera, relance la machine girondine. Résultat, en trois matchs, le club a pris un petit point et surtout, il a sombré totalement en Corse, rendant une copie dramatique, aucune révolte n’ayant été constatée alors que Bastia se promenait. Albert Riera a déjà perdu une énorme partie de son crédit, et si la réception d’Annecy, bourreau des Girondins la saison passée, n’est pas un ultimatum, il se pourrait bien que Gérard Lopez soit moins patient avec Riera qu’avec Guion.

FIN DU MATCH



Nos Bordelais s’inclinent 3-1 à Bastia. Jérémy Livolant a réduit l'écart au score en inscrivant son premier but avec les Girondins.#SCBFCGB pic.twitter.com/uiKgiH6z8a — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 4, 2023

Journaliste pour France Bleu Gironde, Clément Carpentier avoue que le nouvel entraîneur bordelais suscite déjà d’énormes doutes. « Une nouvelle fois, Albert Riera s'est entêté dans ses choix avec un schéma de jeu qui ne ressemble à rien (...) Seul l'Espagnol semble comprendre ce qu'il veut faire de ses joueurs. Des joueurs, qui on le répète chaque semaine, n'ont absolument pas le niveau technique et encore moins l'intelligence tactique pour mettre en place ce qu'il souhaite. Mais pas question de se remettre en cause pour Albert Riera. Comme d'autres, avant lui, il mourra avec ses idées (et peut-être le club avec) », prévient Clément Carpentier.

Bordeaux en état d'alerte

Cependant, avant d’en arriver là, Gérard Lopez, qui a réinjecté 40 millions d’euros dans les caisses des Girondins de Bordeaux cet été, a prévu de secouer le cocotier très rapidement afin de ne pas laisser la peur s’installer durablement. « Gérard Lopez pointe désormais les cadres du vestiaire et son directeur sportif, Admar Lopes, pourtant conforté il y a un mois au moment de l'arrivée d'Albert Riera (...) En urgence, une réunion pourrait se tenir dès ce dimanche entre Gérard Lopez, les cadres du vestiaire et Admar Lopes pour tenter de trouver des solutions », précise le journaliste bordelais, visiblement inquiet de l'avenir d'un des clubs français les plus mythiques.