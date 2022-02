FCGB : Les ultras réclament la tête de Petkovic, demande acceptée

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Suite à la très lourde défaite subie par les Girondins de Bordeaux ce dimanche après-midi du côté de Reims (0-5), les supporters bordelais ont réclamé le départ de Vladimir Petkovic. Une demande qui devrait aboutir au licenciement de l’entraîneur suisse.

La crise est bien de retour chez les Girondins. Alors que la victoire contre Strasbourg avait un peu apaisé les tensions le 23 janvier dernier (4-3), la nouvelle déroute subie à Reims, trois semaines après une humiliation à Rennes (0-6), va sûrement être celle de trop pour Vladimir Petkovic. En tout cas, c’est le désir des Ultramarines. Puisque ce dimanche, le principal groupe d’ultras du FCGB a tout simplement demandé le départ de l’entraîneur suisse. « Cette après-midi, devant la prestation encore une fois lamentable de notre équipe, nous avons décidé de quitter les gradins de Reims. Et, parce qu’il y a une différence entre "laisser une chance" et foncer dans le mur : Vladimir Petkovic doit partir, sans préavis », peut-on lire sur le compte Twitter des UB87. Un message très clair qui devrait être suivi d’effets. Vu que selon plusieurs médias nationaux, l’ancien sélectionneur de la Nati, qui a sorti la France à l’Euro 2021, va prendre la porte au cours des prochaines heures.

Déjà sous pression depuis plusieurs semaines, Petkovic a par contre fait savoir qu’il ne démissionnerait pas de son poste. Donc si Gérard Lopez ne veut plus entendre parler de son coach, il va devoir sortir un chèque, Petkovic étant encore sous contrat jusqu’en 2024… Il y a de toute façon urgence, vu que le FCGB a touché le fond à l’occasion de la 24e journée de L1. Pire défense d’Europe, avec 58 buts encaissés en 23 matchs depuis le début de la saison, Bordeaux est désormais avant-dernier du championnat, deux petites unités au-dessus de l’ASSE. L’heure est donc grave chez les Girondins, surtout après les gros investissements réalisés lors du dernier mercato hivernal. Quoi qu’il en soit, les jours de Petkovic sont comptés, d’autant plus que son discours ne passerait plus auprès du groupe bordelais. Autant dire qu’il ne sera pas sur le banc face à Lens dimanche prochain. Au grand bonheur des Ultramarines.