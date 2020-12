Bordeaux : Pierre Ménès n'a pas aimé la pleureuse Ben Arfa

Dans : Bordeaux.

Après des années de galère, Hatem Ben Arfa semble renaître aux Girondins de Bordeaux. Mais HBA n'échappe pas aux critiques, notamment celle signée Pierre Ménès

Très peu utilisé avec le Real Valladolid (5 matchs), Hatem Ben Arfa s'est retrouvé sans club à l'été 2020. C'est à Bordeaux que l'ancien lyonnais a décidé de rebondir. Arrivé libre et sans pression, Ben Arfa a retrouvé goût au football et ses performances sur le terrain s'en ressentent. Virevoltant, il a livré d'excellents matchs et a déjà inscrit deux buts, permettant aux siens de s'imposer face à Rennes et Brest. Son retour au haut niveau s'explique en partie par sa complicité avec son entraîneur, Jean-Louis Gasset, comme l'a souligné Christophe Galtier. Après des années de galère depuis son arrivée au PSG en 2016, le joueur de 33 ans semble avoir trouvé un club qui lui correspond. Si certains regrettent les trous dans sa carrière, ce n'est pas le cas de Pierre Ménès, qui s'est exprimé à son sujet dimanche soir.

«Ben Arfa aurait pu rebondir bien avant. Il a quand même unilatéralement décidé d'aller au bout de son contrat pour faire chier le PSG. Il y avait plein de clubs qui le voulaient. Il était dans son droit, mais si tu décides de rester jusqu'au bout de ton contrat, tu ne peux pas pleurer d'être au placard non plus » a déclaré le consultant de Canal +. Quoiqu'il en soit, les Girondins de Bordeaux sont ravis de leur recrue, eux qui manquaient d'un joueur capable d'exploits techniques depuis le départ de Malcom au FC Barcelone en 2018. Actuellement 11e de Ligue 1, les Bordelais auront bien besoin d'un Ben Arfa en forme pour la suite de la saison.