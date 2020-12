Bordeaux : Ben Arfa, il n'y a pas de secret

Dans : Bordeaux.

Décisif avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa a déjà retrouvé un bon niveau en peu de temps. Son prochain adversaire Lille se méfie et s’interroge sur sa condition physique à son arrivée.

Souvent en difficulté après ses matchs d’Europa League, Lille devra bien récupérer suite à sa défaite contre le Celtic (3-2) en Ecosse. D’autant que les Dogues auront affaire à une équipe de Bordeaux en meilleure forme depuis trois rencontres, principalement grâce à son meneur de jeu Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif a été décisif lors des succès à Rennes (0-1) et face à Brest (1-0), mais aussi lors du match nul obtenu sur le terrain du Paris Saint-Germain (2-2). Du coup, l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier s’interroge sur la réelle condition physique du Bordelais que l’on annonçait à la ramasse à son arrivée début octobre, après des mois voire des années sans temps de jeu.

« À partir du moment où Jean-Louis (Gasset) l’a fait venir à Bordeaux, c’est qu’il devait avoir des éléments sur son état de forme, a deviné le coach lillois. Ils sont arrivés à le mettre à un très bon niveau. On sait que c'est un joueur décisif, qu’il faut surveiller, surtout quand on n’a pas le ballon. Jean-Louis le décharge d’un gros travail défensif. Sa fréquence de toucher de balles est déroutante. Il a le tir, il a la passe. C’est aussi le travail du staff bordelais de l’avoir bien utilisé. Bordeaux reste sur deux bons résultats sur des équipes européennes à Rennes et à Paris. C’est une équipe dans une très bonne dynamique, en confiance et qui a trouvé des repères. » De son côté, Lille, qui n’a concédé qu’une seule défaite en Ligue 1 cette saison, n’est pas mal non plus.