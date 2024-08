Bordeaux ‍: Mavuba et Baysse prennent une licence aux Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux ont jusqu'à ce lundi soir pour enregistrer auprès de la FFF les licences des joueurs appelés à disputer le championnat de N2 et de N3. Et il y a des surprises.

Même si l'équipe de National 3 a déclaré forfait ce week-end faute d'avoir onze joueurs à aligner, du côté de Bordeaux on est conscient qu'il faudra être au rendez-vous de la National 2 samedi prochain contre le Stade Poitevin. Si la FFF a autorisé le club au scapulaire à reporter ses deux premiers matchs de la saison, cette fois il devra disputer cette rencontre. La course contre-la-montre est donc lancée pour avoir suffisamment de joueurs, et ce lundi, le site FootAmateur annonce qu'à quelques heures de la deadline pour enregistrer les licences, les Girondins peuvent compter sur 21 joueurs ayant un contrat fédéral.

C’est assez ouf, mais oui, Rio Mavuba et Paul Baysse ont pris une licence comme le révèle @footamateur_fr.



Pour Rio, c’est une surprise. J’étais au courant pour Paul depuis quelques jours.



Ils se shootent tous les 2 au marathon donc zéro stress quant à leurs conditions… pic.twitter.com/GT6Azs09k6 — Jérémy Berrié (@JeremyBerrie) August 26, 2024

Mais la surprise provient de la présence Rio Mavuba et Paul Baysse, deux joueurs bien connus des supporters bordelais, qui ont décidé de prendre une licence avec les Girondins de Bordeaux, même si cela ne veut pas obligatoirement dire que les deux anciens du club au scapulaire évolueront en National 2. Il s'agit surtout de faire le nombre et d'éventuellement être en réserve si Bordeaux avait besoin de force vive. Il reste à savoir où joueront les Girondins samedi, aucune décision n'ayant été prise par les dirigeants et le tribunal de commerce.