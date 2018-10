Bordeaux : Longuépée futur président, GACP confirme

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Dans un communiqué publié ce dimanche après-midi, GACP a confirmé la nomination au poste de président des Girondins de Bordeaux de Frédéric Longuépée. Celui qui était engagé au sein du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques prendra la place de Stéphane Martin dès la vente du club au scapulaire de M6 aux Américains.

« Je remercie Joseph DaGrosa et GACP pour la confiance qu'ils me témoignent. Il s'agit d'une magnifique opportunité et d'un beau défi dans un club historique du football français, au riche passé européen et qui nourrit de belles ambitions pour l'avenir. Je suis impatient de démarrer cette nouvelle aventure dans une ville magnifique au rayonnement et potentiel résolument internationaux » a confié le futur président des Girondins de Bordeaux.