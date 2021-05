Bordeaux : Le projet John Williams, c'est du sérieux

Dans : Bordeaux.

Le processus de vente des Girondins de Bordeaux, dont le propriétaire King Street a jeté l’éponge, s’est accéléré en ce début de semaine.

Malgré le désengagement de King Street, l’avenir des Girondins de Bordeaux pourrait être joyeux. L’espoir est en tout cas permis pour les supporters du club au scapulaire, car selon un fin connaisseur du football français interrogé par 20 Minutes, six ou sept lettres d’intention ont été déposées pour racheter les Girondins de Bordeaux. Pour rappel, les potentiels repreneurs avaient jusqu’à lundi, 17 heures, pour déposer leur lettre d’intention non engageante auprès de la banque d’affaires Rothschild où ils présentent une première ébauche de leur projet de reprise.

A en croire les informations de 20 Minutes, un projet semble particulièrement solide, celui piloté par le franco-anglais John Williams, ancien agent originaire de Lormont et actuel directeur sportif d’Amiens. « Croyez-moi, c’est du très solide ce dossier, il n’y a que des gens bien dedans » glisse un ancien dirigeant des Girondins de Bordeaux. Parmi les autres candidats, il pourrait également y avoir Fosun, un conglomérat chinois dont le projet serait en partie piloté par le puissant agent Jorge Mendes. « Pour rappel, le géant chinois a déjà repris Wolverhampton en 2016 et depuis l’ombre du Portugais flotte au-dessus du club de Premier League. Là aussi, difficile de voir les Girondins devenir un club satellite dans le contexte actuel et après l’échec retentissant de King Street. Ce lundi soir, certaines sources ont démenti à 20 Minutes cette information alors que d’autres affirment que Fosun a bien envoyé une lettre d’intention mais que le projet est porté par des Français » explique le média. En attendant de connaître les projets en détail, les supporters bordelais peuvent se rassurer en se disant que leur ville et leur club attirent les investisseurs. En espérant que parmi les six ou sept projets, au moins un tienne la route et soit solide.