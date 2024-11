Bordeaux joue à 12, la montée est assurée

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Avec trois victoires et deux matchs nuls sur les cinq derniers matchs, les Girondins de Bordeaux grimpent au classement de la National 2. De quoi viser la montée en fin de saison pour l’équipe de Bruno Irlès.

Huitième du classement de National 2 avec deux matchs de retard, les Girondins de Bordeaux sont sur une excellente dynamique. L’équipe de Bruno Irlès, guidée par son serial buteur Andy Carroll, peut en plus compter sur un atout unique dans un championnat tel que la N2, à savoir un public exceptionnel qui se réuni en masse au Matmut Atlantique pour soutenir les Marine et Blanc. Avec un tel atout dans sa manche, Bordeaux n’a pas d’autre choix que de remonter au plus vite aux échelons supérieurs selon le journaliste Dorian Bercheny, qui a soulevé ce point crucial sur TV7.

Bordeaux : Andy Carroll n'est plus seul au monde, il jubile https://t.co/iULkVuwpug — Foot01.com (@Foot01_com) November 10, 2024

« Si on ferme les yeux, c’est impossible de se dire qu’on assiste à un match de National 2 parce que le public pousse tout le match et c’est le cas du côté du Virage Sud, comme du Virage Nord. C’était en tout cas une magnifique ambiance, avec un Virage Sud copieusement garni. Avec un public comme ça, les Girondins de Bordeaux semblent tout simplement immortels » se réjoui le journaliste avant de conclure. « C’est magnifique l’ambiance qu’il y a eu au Matmut Atlantique, pour un match de National 2. Il y a beaucoup de publics de Ligue 2, et même certains de Ligue 1, qui aimeraient avoir l’ambiance de National 2 des Girondins » affirme Dorian Bercheny, pour qui les Girondins de Bordeaux ne peuvent tout simplement pas rester en N2 avec un tel public.

Les joueurs de Bruno Irlès en ont sans doute conscience, et font le maximum pour remonter au plus vite. Une remontée en National à l’issue de cette saison serait en tout cas une incroyable performance, quand on sait les conditions dans lesquelles les Girondins ont bâti leur équipe pour la saison 2024-2025.