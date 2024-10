Bordeaux ‍: Jean-Louis Triaud dans le rôle du sauveur ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Ancien président des Girondins de Bordeaux de 1996 à 2017, Jean-Louis Triaud se rappelle au bon souvenir du club au scapulaire.

Tandis que Gérard Lopez a encore deux jours pour prouver au tribunal de commerce de Bordeaux qu'il peut garantir le versement des 4 millions d'euros destinés à financier le plan social en cours chez les Girondins, les supporters bordelais ont droit ce dimanche à une bonne nouvelle. WebGirondins confirme que l'équipe féminine, qui avait été liquidée par l'homme d'affaires, va reprendre des couleurs grâce à Jean-Louis Triaud. Car ce dernier préside toujours l'association Girondins de Bordeaux, et il a trouvé des financements pour éviter la disparition pure et simple de l'équipe féminine. C'est le mouvement des Girondins Socios qui a révélé cette bonne nouvelle à ses adhérents.

Bordeaux va garder son équipe féminine

Féminines : l'association Girondins de Bordeaux prend le relai #Girondins 👇 https://t.co/NcoyJgeR9C — WebGirondins (@webgirondins) October 27, 2024

« Après plusieurs semaines de discussions, d’échanges et de réunions avec les collectivités, les parents, de potentiels investisseurs et l’association des Girondins de Bordeaux, nous vous informons que les négociations ont pris fin. En effet, l’association, après avoir fait peser la possibilité d’une disparition de la section féminine si rien n’était fait, a réussi subitement à trouver les financements nécessaires pour l’élaboration du budget 2024/2025 », indique cette association lancée dans la foulée de la rétrogradation du club en National 2 et qui se veut peser dans l'avenir du club au scapulaire et s'est démenée pour déjà sauver l'équipe féminine. Une opération réussie, le petit coup de pression mis sur tout le monde ayant poussé Jean-Louis Triaud et l'association des Girondins de Bordeaux à trouver des sponsors et des partenaires. Les joueuses bordelaises peuvent donc respirer tranquillement, leur club ne va pas disparaître, et il ne dépend désormais plus du bon vouloir de Gérard Lopez.