Bordeaux ‍: « ‍Je suis très inquiet ‍», il explique pourquoi

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Pour une énième fois depuis plus d'un an, l'avenir du club bordelais va se jouer devant un tribunal. Cette fois encore, Gérard Lopez joue à quitte ou double.

C’est ce mardi en fin de matinée que le dossier des Girondins de Bordeaux doit passer devant le Tribunal de commerce. Et pour le club au scapulaire, l’heure est grave, car il manque 4 millions d’euros pour financer le plan social, et cette fois, il est totalement impossible de mettre cela dans une ligne comptable, Gérard Lopez doit vraiment mettre cette somme dans les caisses du club. Si le propriétaire des Girondins met la main à la poche, alors la saison continuera, mais si ce n’est pas le cas, alors le Tribunal de commerce n’aura probablement pas d’autre choix que de liquider les Girondins de Bordeaux. Responsable du site WebGirondins, Nicolas Pietrelli avoue quand même avoir de grosses inquiétudes sur la suite.

Les médias en force à Bordeaux, il est inquiet

En toute sincérité, en réfléchissant avec raison :



QUE PEUT-ON ESPÉRER POUR L'AUDIENCE DE DEMAIN ?



Dans le talk-show, et juste avant l'audience des Girondins de Bordeaux devant le Tribunal de commerce, Nicolas Pietrelli explique que cette fois il craint réellement que les choses tournent très mal. « Je suis très inquiet, et surtout plus inquiet que lors des passages précédents devant le tribunal de commerce. Pourquoi ? Parce que je sais qu’il y a des médias qui ne venaient pas d’habitude et que là, ils ont envoyé du monde pour couvrir ce passaga au tribunal. Il y a eu des articles dans L’Equipe, dans Sud-Ouest, on sait comment ça peut se finir », a reconnu celui qui suit au quotidien l'actualité des Girondins de Bordeaux. Les prochaines heures vont être longues pour ceux qui aiment le club au scapulaire, l'hypothèse d'un crash total étant sur la table, même si du côté de Sud-Ouest, on pense toujours que Gérard Lopez paiera au dernier moment les 4 millions d'euros attendus.