Bordeaux : Gourvennec ne veut pas accabler l'arbitre, mais...

Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Bordeaux après la défaite à Caen) : « On a retrouvé une équipe plus cohérente par rapport à nos dernières sorties à l’extérieur. La première période a été à sens unique, mais on n’a pas concrétisé. On n’est pas récompensé. On a revu, l’arbitre a revu et l’a reconnu, il y a deux penalties non sifflés en notre faveur. Et quand on ne marque pas sur nos temps forts, on est puni après un oubli sur Rodelin. C’est assez irrationnel, ce genre de séries avec les fautes d’arbitrages. Je ne veux pas qu’on bénéficie d’erreurs, je veux juste qu’on soit arbitré normalement. On a été mené contre le cours du jeu, c’est paradoxal car l’équipe a mieux fonctionné. Depuis Marseille, l’équipe a retrouvé du peps et du dynamisme. En deuxième mi-temps, c’était plus décousu, on s’est exposé à leurs contres. Il y a des périodes comme ça… On a eu la main sur la match, mais ça n’a pas été suffisant. On a fait beaucoup d’efforts, mais ce n’est pas encore suffisant. Il faut persévérer, continuer à avancer comme ça. On doit garder notre unité, quand ça va pas, il faut faire corps. Notre total de points est très insuffisant, il va falloir retourner cette situation dès mardi contre Saint-Etienne. »