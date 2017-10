Bordeaux : Gourvennec apprécie le revers contre Monaco

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Monaco.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Bordeaux, après la défaite contre Monaco (0-2) : « Le résultat est négatif. Mais le contenu est là. On a retrouvé une équipe, un collectif. Il y a eu des efforts, de l'intensité. On a fait une première mi-temps pleine. Mais ce n'était pas suffisant contre un bon Monaco. La différence s'est faite sur quelques coups importants, où ils ont su être décisifs, pas nous. On paye cher les deux oublis sur les buts. Mais les joueurs n'ont pas lâché à 0-2. Il y a de l'imprécision dans la finition, avec moins de réussite. Dans ces moments difficiles, il faut faire le dos rond et faire preuve d’abnégation. Il faut inverser la tendance, et se libérer. Mais on est dans le bon chemin ».