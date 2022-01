Bordeaux : Gérard Lopez interpellé par les Ultras

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Plus que la défaite de leur équipe face à l'Olympique de Marseille, c'est surtout la situation sportive de leur équipe qui inquiète les Ultras de Bordeaux.

Toutes les séries ont une fin, et pour l’invincibilité de Bordeaux à domicile contre l’OM, cette série s’est terminée vendredi soir dans un climat forcément très spécial puisque les Girondins étaient privés de nombreux joueurs et qu’en plus ce vrai classique de la Ligue 1 se jouait à huis clos, le club au scapulaire ayant préféré cela à la présence de seulement 5.000 supporters. Forcément déçus de ce résultat, même s’ils n’en font pas une montagne, les Ultramarines 1987 sont plutôt focalisés sur le classement actuel de leur équipe, qui ce lundi matin est toujours à la 17e place, Metz ayant perdu, tandis que l’ASSE et Lorient n’ont pas joué. L’ombre de la Ligue 2 plane au-dessus des Girondins de Bordeaux et pour les plus acharnés des supporters bordelais il est désormais temps que Gérard Lopez fasse le grand ménage au sein de l’effectif.

Gérard Lopez ne doit pas rester sans réagir à Bordeaux

Dans un communiqué, les Ultrasmarines réclament désormais des actes. « Face à un désastre annoncé, nous souhaitons interpeller vivement la direction du club. Sans une réaction immédiate et un effectif renforcé au mercato, nous courrons droit à la catastrophe. Nous demandons à M. Lopez une prise en compte réelle de cette urgence et des réactions fortes. Il est temps de mettre de l'ordre en éloignant ceux qui ne sont plus dignes de porter le maillot girondins en les remplaçant par du sang neuf, seule alternative capable de provoquer un électrochoc. Une chose est sûre, après les saisons difficiles que nous avons vécues ces dernières années, les supporters des Girondins de Bordeaux ne méritent pas ce qu'il est en train de leur arriver. Mais, malgré tout, nous ne nous résignerons pas à voir notre club tant aimé se battre pour conserver sa place en Ligue 1 chaque année. Nous attendons de la direction actuelle qu'elle prenne toutes les dispositions nécessaires afin de changer le cours de l'histoire, car elle nous mène objectivement au désastre », écrivent notamment les Ultras des Girondins de Bordeaux.