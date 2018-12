Bordeaux : GACP se mouille sur ce premier dossier bouillant du mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Meilleur joueur des Girondins de Bordeaux depuis le début de la saison, François Kamano sera assurément très convoité cet été au mercato.

Et la situation ne sera pas simple à gérer pour les nouveaux propriétaires du club au scapulaire, puisque l’ancien attaquant du Sporting Club de Bastia sera en fin de contrat en juin 2020. Alors, faut-il vendre le buteur de 22 ans, ou le prolonger dans les prochaines semaines ? Bras droit de Joseph DaGrosa à Bordeaux, Hugo Varela a pris position. Interrogé par 20 Minutes, il a clairement indiqué que la priorité du club était de prolonger celui qui a déjà inscrit 11 buts cette saison, toutes compétitions confondues.

« François Kamano est sous contrat. C’est un joueur que l’on adore, qui est très jeune. On va vite rencontrer son agent pour faire le point sur la situation. On veut qu’il reste, c’est certain. Un accord pour une revalorisation salariale avec M6 ? C’est faux. Ulrich Ramé m’a dit que le club lui avait fait une offre en juillet, mais que son agent ne l’avait pas accepté. Maintenant, on veut savoir ce qu’il veut. Pour la plupart des joueurs, on ne décidera qu’à partir de mars ou avril. Tout dépendra aussi de la Ligue Europa » a confié un Hugo Varela bien décidé à prolonger le contrat de François Kamano. Au risque de le voir partir gratuitement dans un an et demi, si le joueur venait à refuser. Ce qui serait bien évidemment catastrophique pour GACP, pour qui le trading de joueur est capital dans la nouvelle stratégie du club.