Bordeaux en banqueroute, Gérard Lopez se cache

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

La mauvaise nouvelle est tombée cette semaine, les Girondins de Bordeaux doivent trouver 35 à 40 millions d’euros en urgence avant leur passage devant la DNCG pour éviter une relégation en National.

Situation très délicate aux Girondins de Bordeaux, où Gérard Lopez doit trouver entre 35 et 40 millions d’euros de toute urgence avant son passage devant la DNCG. A en croire les informations révélées par le journal Sud Ouest, cette somme doit impérativement arriver avant le grand examen devant le gendarme financier du football français, sans quoi une relégation administrative en National pourrait être envisagée. La question est maintenant de savoir si Gérard Lopez injectera directement cette somme afin de sauver les Girondins de Bordeaux, ou si l’homme d’affaires luxembourgeois, propriétaire du club au scapulaire, trouvera un nouvel investisseur afin de sauver les Girondins d’une terrible relégation administrative.

Ce vendredi, Sud Ouest donne quelques nouvelles du dossier et elles ne vont pas vraiment rassurer les supporters bordelais. Le média local indique que malgré l’inquiétude réelle qui plane en interne, Gérard Lopez « reste silencieux et ne laisse rien filtrer ». Un épais mystère s’est créé ces dernières semaines autour du propriétaire des Girondins de Bordeaux, plus que discret dans les médias et qui laisse planer un total suspense quant à l’avenir d’un club historique du football français. Douzièmes de Ligue 1 lors de cette saison 2023-2024, les Girondins de Bordeaux vont terminer l’exercice avec des pertes financières estimées à 50 millions d’euros. Autant dire que le grand examen devant la DNCG le 19 juin prochain est aussi attendu que redouté et la question de savoir si Gérard Lopez a une solution sous le coude se pose vraiment, sans que personne n’ait pour l’instant la réponse.