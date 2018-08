Bordeaux : C’est fini pour Poyet, il quitte les Girondins !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Auteur d’un coup de sang mémorable ce jeudi soir après la victoire de son équipe en Europa League, Gustavo Poyet a rencontré tôt ce vendredi sa direction.

Le rendez-vous n’aura duré qu’une dizaine de minutes, et selon RTL, cela a débouché sur la fin de la collaboration entre les deux parties. L’entraineur uruguayen s’était plaint de ne pas avoir été informé à temps de la vente de Gaëtan Laborde à Montpellier ce jeudi, ce que la direction a fermement démenti de son côté. Poyet ne cachait plus depuis quelques semaines sa lassitude devant l’attitude de ses dirigeants, et l’incompatibilité n’a donc pas été résolue par cette réunion de dernière minute. Il a été mis à pied par ses dirigeants, qui ont nommé Eric Bédouet pour le remplacer sur le banc de touche à Toulouse ce dimanche.