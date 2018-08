Bordeaux : Poyet pète un plomb et menace de partir vendredi

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Pas forcément totalement concentré sur le match de ce jeudi face aux Ukrainiens de Mariupol, Gustavo Poyet s’est lâché comme jamais après la qualification des siens. L’entraineur uruguayen, qui avait déjà envoyé quelques salves ces dernières semaines au sujet de la gestion du mercato par ses dirigeants, est fou de rage de voir Gaëtan Laborde quitter le club pour Montpellier. Il n'en aurait même pas été prévenu. Et le technicien du club aquitain d’évoquer un possible départ en claquant la porte ce vendredi, après un point avec la direction.

« C’était ma pire journée. Le départ de Gaëtan Laborde est inacceptable. J’ai besoin d’explications. On verra demain et je ne sais pas si je vais continuer. Je vais voir avec mon agent. Personne n’a les cou… de dire la vérité ici. J’ai dit à la direction que Laborde ne devait surtout pas partir. C’est une honte de me faire ça. Il y a des trahisons, des gens qui parlent aux médias dans mon dos, je sais c’est qui. Je vais demander des explications à la direction ce vendredi et ensuite je prendrai une décision », a allumé un Gustavo Poyet qui n’a pas mâché ses mots, et ne digère pas les nombreuses fuites au sein du club de ces dernières semaines.