Bordeaux : Ben Arfa en action, Gasset dévoile son plan

Dans : Bordeaux.

Hatem Ben Arfa a disputé samedi son premier match avec les Girondins de Bordeaux sur la pelouse de l’OM. Des débuts rapides sur lesquels est revenu son entraîneur Jean-Louis Gasset.

La réception de Bordeaux par l’OM ce samedi soir (7e journée, 3-1) était l’occasion de voir de nouvelles têtes en Ligue 1. Côté olympien, Michaël Cuisance était titularisé alors que Luis Henrique pouvait se tester sur les dernières minutes du match. Dans l’autre camp, Hatem Ben Arfa faisait lui son grand retour dans le Championnat de France. Arrivé libre, l’ex-international tricolore (15 sélections) se confrontait à son ancien club, où il a évolué entre 2008 et 2011. En le faisant débuter d’entrée, Jean-Louis Gasset avait un plan bien précis en tête. L'entraîneur des Girondins a partagé ses pensées en conférence de presse d’après-match.

« J’avais décidé de le faire jouer une heure. Je me suis dit qu’il valait mieux le faire jouer le plus rapidement possible et qu’il arrive pour jouer à domicile la semaine prochaine un peu plus longtemps. Je voulais qu’il arrive à trouver le rythme », a-t-il expliqué devant les journalistes en enchaînant sur sa première sous le maillot bordelais. « Il était dans une équipe qui était dominée techniquement donc il n’a pas reçu beaucoup de bons ballons mis à part quand son but a été refusé. On a vu que dès qu’il en avait l’opportunité, il était capable de marquer un but. » Prochain rendez-vous dimanche prochain, contre Nîmes au Matmut Atlantique, où le joueur de 33 ans aura l’opportunité de rendre à son entraîneur la confiance qu’il lui donne.