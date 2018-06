FCGB : 40 ME tombent pour Malcom, la réponse inattendue de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato, Serie A.

Après s’être opposés à son départ l’été dernier, puis l’hiver suivant, les Girondins ont cette fois-ci donné un bon de sortie à Malcom.

L’ailier brésilien compte bien en profiter, et semble se diriger vers l’Italie. Ses agents ont été séduits par les promesses de l’Inter, même s’il reste aux deux clubs à s’entendre sur le transfert. Ce n’est pas encore gagné, malgré une offre de 40 ME annonce RMC. Le club lombard a décidé de mettre le paquet pour le gaucher, qui a du talent à revendre et encore une belle marge de progression, mais sort tout de même d’une saison en demi-teinte. C’est pourquoi le montant proposé à de quoi séduire les dirigeants du club aquitain, qui misaient sur une telle vente.

Et pourtant, la radio sportive annonce que Bordeaux a refusé cette proposition. Non pas en raison de la somme annoncée, mais simplement parce que les modalités du transfert ne conviennent pas au club au scapulaire. L’étalement du paiement ne satisferait pas du tout les Girondins, et les discussions seraient donc au point mort à ce sujet. De quoi relancer les clubs anglais, et notamment Tottenham qui suit le dossier ? En tout cas, les Spurs et les autres savent ce qu’il reste à faire pour rafler le magot.