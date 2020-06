Bordeaux : 2200 supporters manifestent contre les dirigeants

Dans : Bordeaux.

A l'initiative des Ultramarines, près de 2.200 supporters bordelais ont manifesté ce samedi afin de réclamer le départ des responsables du club au scapulaire.

Depuis plusieurs jours, et en réaction au président des Girondins de Bordeaux qui affirmaient qu’ils ne représentaient que « 10 à 15 personnes », les Ultramarines appelaient à manifester ce samedi devant la mairie, le hashtag #NousLesGirondins symbolisant ce mouvement. Cette manifestation s'est déroulé sans aucun problème a connu un gros succès puisque 2.200 supporters y ont participé affirme le quotidien Sud-Ouest. Pour les Ultramarines, l’heure n’est plus aux négociations, King Street et Frédéric Longuépée doivent quitter les Girondins de Bordeaux au plus vite afin de laisser le club dans les mains d’un propriétaire plus sensible à l’histoire du club.