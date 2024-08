Bordeaux ‍: 100ME de déficit et bientôt la faillite ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux devraient jouer en National 2 cette saison, mais l'état du club au scapulaire est tel qu'une faillite est désormais envisagée avec une descente en Régional.

Les supporters bordelais n'attendaient pas réellement de miracle vendredi suite au passage des Girondins devant le CNOSF et ils avaient raison, puisque l'instance olympique a confirmé que leur club préféré jouerait en National 2 cette saison, du moins s'il le peut. Car ce samedi, alors que Bordeaux devait affronter Locminé, la rencontre a été reportée à l'initiative de la FFF, le club girondin n'ayant rien demandé. Il est vrai que du côté de Gérard Lopez, on a d'autres chats à fouetter. Selon Sud-Ouest, alors que le déficit réel de Bordeaux serait autour de 100 millions d'euros, le propriétaire des Girondins n'a pas encore décidé de quoi sera fait l'avenir. Au point même que le pire est probablement encore à venir, puisque si le tribunal de commerce de bordeaux a placé le club en redressement judiciaire afin d'essayer de sauver ce qui pouvait l'être, il pourrait le mettre en liquidation totale avec tout ce que cela engendre.

Bordeaux prépare la N2, vraiment ?

COMMUNIQUÉ DU CLUB



Le Comité National Olympique et Sportif Français s’est réuni ce jour sur la demande du FC Girondins de Bordeaux pour tenter de réformer la décision de la commission d’appel de la DNCG du 12 août.



Sa proposition de conciliation met en évidence le sérieux des… pic.twitter.com/84ewPLaDen — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 16, 2024

Ce scénario du pire est ouvertement envisagé par nos confrères de L'Equipe, qui ne voit pas comment les Girondins de Bordeaux peuvent échapper à un coup fatal. « Une audience devant le tribunal de commerce de Bordeaux est programmée mi-septembre. Et il est peu probable qu'un repreneur prêt à reprendre le club en l'état se manifeste. Seule une liquidation permettrait aux Girondins de repartir de zéro mais cela impli­querait que Lopez accepte de lâ­cher le club ... et, sur le plan spor­tif, une probable rétrogradation en N3 ou en R1 », estiment nos confrères, au moment où le propriétaire des Girondins de Bordeaux n'a plus aucun soutien et dont le silence est total depuis des mois. La descente aux enfers n'est donc probablement pas terminée pour l'un des plus légendaires clubs français.