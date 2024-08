Après la Vente OM, il s’attaque à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Un nouveau projet est à l'étude à Bordeaux, avec un spécialiste des sauvetages de clubs qui est sollicité pour récupérer les Girondins avec des investisseurs bordelais.

En plein marasme, les Girondins de Bordeaux cherchent une solution pour éviter le fiasco total d’un redémarrage du club en National 2. La disparition totale du club semble désormais écartée, mais il n’est même pas certain que le club au scapulaire démarre en National, son budget devant être encore validé. Pendant ce temps, les joueurs et les sponsors s’en vont, tandis que la Mairie reste aussi avec un stade sur les bras, des dettes impayées de la part du club girondin, et un club qui va désarmais disparaitre des affiches pendant quelques années au minimum. Gérard Lopez est pointé du doigt pour sa gestion catastrophique, même s’il ne peut pas être le seul coupable de cette situation désespérée.

Bordeaux a besoin de 25 ME

En attendant, les collectivités cherchent une solution miracle qui pourrait sortir Bordeaux de cette panade monumentale. C’est pour cela qu’un homme a été sollicité, il s’agit de l’avocat Didier Poulmaire, bien connu il y a quelques années pour avoir facilité la vente de l’OM à Frank McCourt. Appelé pour débloquer des situations compliquées, il a aussi participé à la sauvegarde du FC Sochaux, qui était menacé d’extinction récemment. Cette fois-ci, il est sollicité par la mairie de Bordeaux pour trouver des fonds, et lancer un plan de redressement à 25 millions d’euros. De quoi financier la saison à venir, un plan social inévitable et le redémarrage du centre de formation.

COMMUNIQUÉ DU CLUB 🔵⚪️



Suite à la confirmation de la décision de la DNCG de reléguer le FC Girondins de Bordeaux en National 1, le Club a, ce mardi, déposé le bilan auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux, afin d’entamer la restructuration nécessaire.



En conséquence, le… pic.twitter.com/arDAXoIVFe — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 25, 2024

Cette réunion qui s’est tenue ce mercredi dans la cité girondine a réuni d’anciens candidats au rachat de Bordeaux et des légendes locales comme Alain Giresse, mais il va certainement falloir étendre les réseaux pour former un consortium d’investisseurs bordelais capable de reprendre les Girondins pour les années à venir. Pour le moment, la préoccupation est plus triviale avec la volonté de convaincre la fédération de sa capacité à repartir en National pour la saison à venir.