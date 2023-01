Zidane président de la FFF, la France est pour !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Tandis que le parcours de Noël Le Graët à la Fédération Française de Football semble s'achever dans le fracas, il va falloir lui trouver un successeur. Et le nom de Zinedine Zidane semble avoir des adeptes.

Cette semaine, en même temps qu’il a validé la mise en retrait de Noël Le Graët du poste de président de la FFF, le comité exécutif de cette instance a également donné son accord à l’unanimité pour que Didier Deschamps reste le sélectionneur de l’équipe de France jusqu’au Mondial 2026. Même si c’est le désormais ancien patron de la Fédération Fédération de Football a négocié seul cette prolongation, le Comex n’a rien trouvé à y redire et c’est donc bien DD qui sera sur le banc des Bleus pour 4 ans de plus. Une décision qui ferme donc la porte à Zinedine Zidane, lequel attendait que le poste se libère pour prendre les commandes d’une équipe dont il rêve ouvertement. Exit Zizou, ce qui a provoqué quelques grosses polémiques, même si du côté de la FFF on pourrait avoir un poste à proposer au champion du monde 1998. C’est ce à quoi pense RTL.

La France rêve de Zidane président de la FFF

Zinédine Zidane président... de la FFF ? https://t.co/usbqjJMEJx — RTL France (@RTLFrance) January 14, 2023

En effet, la radio a réalisé un sondage afin de savoir qui serait, selon les amateurs de football et ceux qui ne le sont pas, le meilleur président possible pour remplacer Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football. Et le numéro 1 est Zinedine Zidane devant Michel Platini et Didier Deschamps. Plus précisément, Zizou est le candidat favori de 32% de l’ensemble des Français, amateurs de foot ou pas, et l’ancien entraîneur du Real Madrid devance Michel Platini de 8 points pour le grand public et de 5 points pour ceux qui suivent le foot. Un sondage qui en dit long sur l’image dont bénéficie Zinedine Zidane en France et qui explique pourquoi les propos sidérants de Noël Le Graët ont provoqué une telle vague d’écoeurement la semaine passée. Cependant l'hypothèse de voir Zizou devenir patron de la FFF semble un peu saugrenue, ce dernier ayant encore de belles choses à faire dans un rôle plus proche du terrain. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ce sondage suscite des interrogations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Certains se demandent comment l'idée de voir Zinedine Zidane président de la Fédération Française de Football peut sortir comme cela, alors que ce dernier n'a jamais rien demandé dans ce sens. « Zidane a encore suffisamment d’avenir dans le football pour se contenter de siéger dans un Comex, de manger des petits fours et de boire des coupes de champagne aux frais de la princesse », , « C’est un bon footeux, un bon entraîneur mais il n’y a aucune garantie que ce soit un bon président. Il faut être prudent, on a assez de ces sportifs d’élite qui, tel Platini, n’ont pas été bons dans l’admin ….. », lancent certains internautes. Et justement pour en revenir à Michel Platini, ce dernier dément ce dimanche dans le JDD avoir eu une quelconque demande d'Emmanuel Macron afin qu'il devienne président de la Fédération Française de Football. Suite au prochain épisode, avec ou sans Zinedine Zidane.