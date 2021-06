EdF : Hernandez et Digne blessés

Dans : Equipe de France.

C’est avec Adrien Rabiot arrière gauche que l’équipe de France a disputé quasiment toute la deuxième période face au Portugal.

Le premier titulaire, Lucas Hernandez, a été sorti à la pause. En plus d’un avertissement rapidement pris et d’une deuxième faute limite dans la foulée, le défenseur du Bayern Munich a aussi reçu un coup près du genou et a ainsi préféré être prudent. Il a été remplacé par Lucas Digne, qui a fait une entrée intéressante en bloquant bien Cristiano Ronaldo, avant de sortir quelques minutes plus tard. Le joueur d’Everton a certainement vu son Euro se terminer en raison d’une blessure à la cuisse, que ce soit une élongation ou une déchirure. Inquiétant pour l’équipe de France, qui a réussi à bricoler avec un Adrien Rabiot qui a clairement tout donné à ce poste. Mais pour la suite, à part Léo Dubois qui a déjà dépanné à gauche dans sa carrière, c’est forcément le grand vide en cas de double forfait de Hernandez et Digne.