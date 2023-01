Zidane et Deschamps en guerre, il y a un menteur

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps et Zinedine Zidane, deux hommes très forts du football français, sont-ils réellement en guerre ? Les avis divergent et sont même extrêmement différents selon le point de vue !

Ce n’était pas forcément voulu, mais c’est un tour de force qu’a réussi à faire Noël Le Graët. En attaquant gratuitement Zinedine Zidane sur les rumeurs autour des Bleus et de son avenir, le président d’alors de la Fédération Française de Football a réussi à se mettre absolument tout le monde à dos. Un élan de solidarité s’est formé pour soutenir l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, et cela a clairement poussé Le Graët vers la sortie cette semaine. Cette situation a même provoqué une prise de parole de Didier Deschamps pour expliquer qu’il n’y avait pas de rivalité profonde avec Zidane, mais simplement une opposition sportive car les deux champions du monde voulaient de toute évidence le même poste.

Deschamps et Zidane, pas le moindre problème

C’est Didier Deschamps qui a donc gagné le droit de continuer à diriger les Bleus, mais cela ne va pas déboucher sur une guerre entre deux des légendes de France 98. C’est ce qu’affirme Charles Villeneuve, qui connait bien les deux hommes pour les avoir côtoyés longuement quand ils étaient encore sur les terrains. Depuis, le producteur et homme de télévision a gardé le contact avec les deux côtés, et il est donc bien placé pour évoquer la situation réelle entre Deschamps et Zidane.

C’est ce qu’il a fait sur les ondes d’Europe 1, tout en précisant qu’il avait eu Didier Deschamps au téléphone, puis l’agent de Zinedine Zidane, histoire de faire le point sur cette affaire. « Je ne dis pas que c’est le grand amour, mais il y a une véritable estime l’un envers l’autre. Les deux peuvent dire qu’il n’y a pas un demi-loup entre l’un et l’autre. Ce n’est pas inintéressant d’avoir les deux camps au téléphone. J’ai eu Alain Migliaccio, l’agent de Zidane, qui lui m’a dit « pffff, pourquoi veux-tu (qu’il y ait un problème), ils partagent ensemble le souvenir de la finale de la Coupe du monde, tout ce qui ont vécu ensemble, il n’y a aucun problème ». Ce sont deux hommes différents, ils ne sont pas amis intimes dans la vie, ça c’est vrai. Entre les deux clans, il peut en effet y avoir un débat médiatique mais c’est autre chose », a tout de même concédé Charles Villeneuve, qui ne nie pas que l’entourage peut aussi pousser vers un conflit que Deschamps et Zidane n’encouragent pas forcément.

L'amitié Deschamps-Zidane, il n'y croit pas

C’est, de l’avis de plusieurs champions du monde 1998 ou de suiveurs des Bleus, ce qu’il se passe dans ce cas de figure. En effet, les agents des deux anciens joueurs ne s’apprécient guère, et la lutte est assez terrible pour pouvoir garder le contrôle sur l’équipe de France. Il reste à savoir si ce problème ne touche vraiment que l’entourage de chacun des deux techniciens, ou s’il a, avec le temps, déteint sur eux. C’est ce que pense par exemple Daniel Riolo, qui a de nouveau accusé Didier Deschamps de s’accrocher à son poste de sélectionneur rien que pour éviter de voir Zinedine Zidane prendre les rênes des Bleus. « Je soutiens la théorie que Deschamps serait resté coûte que coûte ne serait-ce pour barrer la route de Zidane. Il aurait souffert terriblement de voir Zidane lui succéder. C'est une affaire d'ego, on sait très bien qu'ils ne sont pas amis contrairement à ce que la légende veut faire croire », a souligné le journaliste de RMC, qui ne croit pas à cette histoire d’amitié toujours solide entre les deux champions du monde.