Zidane et Benzema attaqués, le Real Madrid écœuré par Le Graët

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les propos de Noël Le Graët à l’égard de Zinedine Zidane, dimanche soir sur RMC ont fortement déplu au Real Madrid.

Noël Le Graët est dans la tourmente. Interrogé sur RMC au sujet de Zinedine Zidane dimanche soir, le président de la Fédération Française de Football a été très cash, annonçant qu’il n’avait « rien à secouer » de la prochaine destination du champion du monde 1998 et allant plus loin en dévoilant qu’il refuserait de le prendre au téléphone si ce dernier essayait de le joindre. Des propos qui ont provoqué l’indignation, de la ministre des sports à Kylian Mbappé en passant par Franck Ribéry ou encore Djibril Cissé. Ancien club de Zinedine Zidane, le Real Madrid a également été indigné par les mots du président de la FFF. Dans un communiqué officiel publié ce lundi en milieu de mâtiné, le club espagnol a tenu à défendre son ancien joueur et entraîneur.

Le Real Madrid défend Zidane

« Le Real Madrid C. F. regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, au sujet de Zinedine Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots sont irrespectueux envers l'une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club attend une rectification immédiate. Zinedine Zidane, vainqueur de la Coupe du monde et champion d'Europe en défendant le maillot de son pays, parmi de nombreux autres titres, représente les valeurs du sport et l'a démontré tout au long de sa carrière professionnelle en tant que joueur et en tant qu'entraîneur » explique le Real Madrid dans son communiqué officiel.

Karim Benzema également soutenu par le Real

C’est dans la difficulté qu’on trouve les solutions 💥 #HalaMadrid 🙌🤍 pic.twitter.com/DJPZRykweV — Karim Benzema (@Benzema) January 8, 2023

Le club espagnol ne s’arrête pas là, et le champion d’Espagne en titre a également tenu à adresser un mot à l’égard de Karim Benzema, que Noël Le Graët a également égratigné dimanche soir sur RMC. « Les déclarations du président de la Fédération française de football sont indignes de quelqu'un qui détient une telle représentation et sont disqualifiantes en elles-mêmes, tout comme celles qu'il fait également à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d'Or, champion de la Ligue des Nations avec la France en 2021 et vainqueur de 5 Ligue des Champions, parmi tant d'autres » peut-on lire sur le site officiel du Real Madrid. Le plus grand club du monde est très fâché par les déclarations du président de la Fédération Française de Football et il le fait savoir.