Zidane au PSG, l'histoire est en route

Zinedine Zidane a préféré rester au chômage pendant plus d'un an pour être prêt à prendre les rênes de l'équipe de France avant que Didier Deschamps ne prolonge. Il n'en a pas été récompensé, et se tourne désormais vers une carrière en club.

Zinedine Zidane a sagement attendu son tour en équipe de France, mais cela n’a pas payé. L’entraineur français est libre depuis plus d’un an désormais, et il a refusé plusieurs propositions copieuses, notamment de Manchester United et du Paris SG selon plusieurs journalistes. L’ancien numéro 10 des Bleus attendait l’appel du pied de l’équipe de France, qui n’est finalement jamais venu. Il y a encore beaucoup de mystère sur le déroulement des opérations, à savoir si Noël Le Graët l’a contacté avant la Coupe du monde pour lui promettre le poste en cas d’échec français au Qatar. Tout cela pour être dénigré ensuite dans la foulée de la prolongation de contrat de Didier Deschamps.

Un grand club pour Zidane, c'est obligé

Seule certitude désormais, la place en équipe de France est prise, et pour longtemps puisque « DD » s’est engagé jusqu’en 2026. De quoi provoquer un changement radical dans la carrière de Zidane, qui a presque atteint les sommets en club dès ses débuts, en gagnant tout ce qu’il était possible de gagner avec le Real Madrid. Désormais, « ZZ » va devoir trouver un nouveau challenge à la hauteur de ses ambitions. Mais il y a une première certitude, celle qu’il ne mettra plus de côté sa carrière personnelle pour l’équipe de France, l’attente étant vraiment trop longue pour rester sans un poste de technicien d’ici là.

C’est ce qu’a tenu à faire savoir son ancien coéquipier en équipe de France Lionel Charbonnier, persuadé que Zidane va se remettre très bientôt sur le marché du travail. Probablement en fin de saison pour repartir sur un projet ambitieux. « Son souhait, c'est d'entraîner. S'il n'a pas entraîné de club, c'est pour prendre l'équipe de France. Si tu sors du Real Madrid, tu es obligé de prendre une équipe à sa hauteur, comme le PSG. Est-ce qu'il doit attendre trois ans et demi? Cinq ans sans entraîner, ce n'est pas possible. Pour entraîner, il faut aussi avoir des attaches personnelles. C'était ce qu'il m'avait dit par rapport au PSG. Il n'y a pas 50 clubs », a livré Lionel Charbonnier sur RMC, conscient qu'entre les champions de France et Zizou il y a peut-être une histoire à écrire, l'Emir du Qatar étant fan de Zinedine Zidane.

C'est aussi une façon de rappeler que, avec Zidane libre, le nom du PSG va forcément sortir du chapeau, et ce peu importe ce que réalisera Christophe Galtier cette saison. A moins d’une victoire finale en Ligue des champions, il y a fort à parier que les dirigeants parisiens rêveront encore une fois de faire venir une légende du football français sur le banc de touche parisien pour la saison prochaine. Et Zizou n’a jamais effectué la moindre déclaration remettant totalement en cause l’idée d’entrainer le Paris SG. Et notamment les stars que sont Messi, Neymar et Mbappé, ce qui aurait même tendance à faire saliver Zinedine Zidane.

De son côté, Jérôme Rothen estime lui que Zizou va devoir faire rapidement un choix, l'hypothèse d'attendre jusqu'en 2026 que le poste de sélectionneur français se libère n'étant probablement pas au goût du double Z. « Il ne va pas espérer de mauvais résultats pour Didier Deschamps. Si dans quatre ans, le poste se libère, ce sera peut-être le moment. Avec tout ce qu'il représente, il fait ce qu'il veut. Il est tellement passionné par le football, beaucoup plus que Laurent Blanc. Je ne le vois pas être toujours dans l'affectif ou dans un club aussi grand que le Real, parce qu'il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'offres, peut-être qu'il verra ses ambitions à la baisse », avoue l'ancien joueur du PSG, qui n'a cependant aucun nom à avancer pour accueillir Zinedine Zidane.